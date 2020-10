Sky, Marchetti: “Emerson Palmieri? Dipende da Hysaj. Vi spiego la situazione dell’albanese e di Maksimovic”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla situazione rinnovi in casa Napoli. Queste le sue parole: “Emerson Palmieri è un affare che piace a molte squadre. Per il Napoli potrebbe essere un’opportunità da non farsi sfuggire ma molto dipende da Hysaj. Il terzino albanese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e, se non dovesse rinnovare, potrebbe essere venduto già nella sessione di mercato di gennaio. La volontà dll’ex Empoli però non è ancora molto chiara, vuole restare ma gli azzurri non gli assicurano il rinnovo alle cifre esorbitanti che chiede. Per lo stesso motivo non sono poi molte le squadre interessate che possono permettersi di pagare uno stipendio così oneroso.

Discorso simile anche per Maksimovic, vorrebbe restare ma le cifre richieste sono al momento troppo alte per la dirigenza partenopea. Al contrario di Hysaj però, le richieste per il centrale di difesa ex Torino sono più numerose. Non è scontato quindi che il serbo possa lasciare il capoluogo campano già a gennaio“.