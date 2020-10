Spadafora: “Rischio maggiore nei ristoranti che nelle palestre”

(ANSA) – ROMA, 21 OTT – Il covid si rischia di più al ristorante che in palestra: così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un’intervista al quotidiano Il Mattino di Napoli, nella quale rinnova anche a “tutti i campionati” l’invito a immaginare “un piano b se le cose dovesse peggiorare” in materia di pandemia. Spadafora lancia un appello ai giocatori “soprattutto ai più forti e famosi: chiedo una assunzione di responsabilità per essere da esempio ai più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni”.



Quanto alle palestre e piscine, il ministro sottolinea: “non ci sono evidenze scientifiche su focolai o contagi nati da palestre e piscine, ritengo più rischioso mangiare al ristorante in sei, senza mascherine, piuttosto che allenarsi in una sala pesi”. Secondo Spadafora dai controlli dei Nas in piscine e palestre “emerge un rispetto rigoroso ovunque” dei protocolli. (ANSA).