Pardo: “Koulibaly e Osimhen sono la chiave del Napoli di Gattuso”

Il giornalista Pierluigi Pardo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare la situazione in casa Napoli: “Quello che abbiamo da visto ad inizio campionato è stato impressionante. Quest’anno nel Napoli ci sono state due svolte. Koulibaly è rimasto e questo fa la differenza, poi l’ingresso in campo a Parma di Osimhen con il modulo dei quattro attaccanti ha cambiato l’approccio di Gattuso. Il tecnico azzurro dopo la gara con l’Atalanta ha detto con chiarezza che sta cambiando la sua percezione tattica, si è passati dal possesso palla alla verticalizzazione. Contro l’Atalanta è stato un test da prendere con una serie di prudenze, ma più di qualcosa ha detto. E’ stato un dominio assoluto, mentale, tecnico e fisico che di solito i bergamaschi riservano alle loro avversarie. Quest’anno è una stagione piena di variabili per via del Covid, ad esempio la Juve senza Cristiano Ronaldo è un’altra cosa così come il Milan senza Ibra“.