L’ex attaccante del Napoli, Andrea Carnevale, è stato intervistato dall’emittente ufficiale della squadra azzurra, Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli non deve sottovalutare l’Europa League perchè ha le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Il grande acquisto di quest’anno è stato Gattuso, che ha ripreso una squadra in crisi e adesso si aprono scenari interessanti. I giocatori giusti ci sono, Osimhen e Bakayoko sono stati gli innesti migliori. Un centrocampista come Bakayoko mancava da tempo al Napoli, e sarà utile anche in Europa”.