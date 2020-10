Benevento, Foggia in vista del Napoli: “Non faremo barricate, ci piace giocare la palla”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della sfida col Napoli in programma domenica:

“Inzaghi è un allenatore giocane con un’idea di calcio propositivo, non un difensivista. La nostra squadra vuole sempre giocare la palla, ma in alcuni frangenti va messo il bus davanti la porta. Col Napoli non faremo barricate, gli azzurri sono molto forti e competitivi. Va dato merito alla società e a Gattuso, che ha fattobun lavoro sia tattico che mentale sulla propria squadra”.