Sconcerti: “Con questa situazione ci rimettono le grandi squadre, il calcio è diverso”

Il giornalista Mario Sconcerti nel suo editoriale sul Corriere della Sera ha dichiarato:

“Se c’è un merito degli attaccanti, c’è un disastro per i difensori. E qui siamo al punto: è molto probabile che il calcio del silenzio danneggi i difensori, tolga concentrazione. Un altro dato importante sempre frutto del virus sono i cinque cambi, penso nei gol incida di più la confusione creata dai tanti cambi. È un vantaggio? Non credo. Pagano pegno le grandi squadre classiche: in Inghilterra comanda l’Everton, in Spagna Real Sociedad e Villarreal, da noi sono tornati Milan e Napoli. Sembra un calcio della diversità questo del virus. Ma la cosa davvero importante sarebbe che finalmente perdesse lui”.