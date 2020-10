Higuain: “In Champions ho ricordi bellissimi, in particolare ve ne racconto uno col Napoli”

L’ex attaccante della Juventus e del Napoli, Gonzalo Higuain, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CBS per spiegare i motivi che lo hanno spinto a lasciare l’Italia. Queste le sue parole: “In Europa devi dare sempre il massimo in ogni partita. Vieni costantemente giudicato ed arrivati ad una certa età vorresti anche rilassarti un po’ e svagarti.

Champions? Si mi manca. E’ la competizione più emozionante di tutte e ricordo ancora con tanto affetto certe partite. Abbiamo sfiorato la vittoria con la Juventus, abbiamo dominato per 3 a 0 in casa del Real Madrid e ancora ricordo quella partita col Napoli contro il Borussia Dortmund di Klop. Sono momenti che rimarranno indelebili nella mia memoria, specialmente quando segnai! Era il ritorno del Napoli in Champions dopo l’addio di Cavani ed al mio goal il San Paolo fu ad un punto dal venir giù“.