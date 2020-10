Giordano: “Mai visto Napoli più completo! Vince e convince anche senza Insigne e Zielinski, vi svelo una curiosità”

L’ex calciatore del Napoli, Bruno Giordano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare degli ultimi temi in casa Napoli. Queste le sue parole: “Non ho mai visto un Napoli così completo come quest’anno! Nonostante le gravi assenze di Zielinski ed Insigne, gli azzurri hanno distrutto l’Atalanta. Mai il Napoli aveva avuto così tante alternative di qualità. La squadra inoltre mi sembra molto più strutturata fisicamente, peculiarità che difficilmente si poteva apprezzare con la squadra di Sarri o Benitez.

Bakayoko? Sarà vitale per il prosieguo della stagione del Napoli. E’ un calciatore utilissimo che, se proprio dovessi paragonarlo a qualcuno della mia squadra, direi Ciccio Romano. Quest’ultimo in campo fece la differenza e alla fine vincemmo anche lo scudetto. Spero con tutto il cuore che il francese ex Milan possa seguire le sue stesse orme e, magari, aiutare i partenopei a conquistare uno scudetto che ormai manca da troppo tempo“.