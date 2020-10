Galeone: “Il Napoli ha un organico pazzesco! Vi svelo chi può fare la differenza in questa stagione”

L’ex allenatore del Napoli, Giovanni Galeone, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match appena vinto dagli azzurri contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “L’organico a disposizione di Gattuso al momento è ultra competitivo. Sono super soddisfatto di Lozano, prima della gara col Barcellona avevo indicato lui come possibile sorpresa. A distanza di qualche mese, solo adesso mi sta regalando qualche soddisfazione. Mi piace molto perchè è imprevedibile. Con lui in campo gli azzurri possono contare su questa peculiarità del messicano che un pò viene a mancare quando in campo c’è il capitano Insigne“.