Osimhen, l’agente : “Al momento della firma ha detto una cosa a De Laurentiis”

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Ha doti tecniche e fisiche non indifferenti. Non è un caso che tutta Europa lo voleva ma l’ha preso il Napoli, bisogna fargli un plauso. Deve ancora esprimere il suo massimo, ma non voglio esagerare. Il Napoli gioca bene ed è bello da vedere, con campioni di questo calibro tutto diventa più semplice. È un calciatore che non molla mai, sta sempre sul pezzo”.

Poi il retroscena: “Quando eravamo alle firme, è stato esplicito con De Laurentiis e Giuntoli: vuole puntare alla Chanpions”.