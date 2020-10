Marco Fassone, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del momento degli azzurri e del nuovo arrivo, Bakayoko:

“Gattuso l’ha sempre apprezzato, definendolo come un diamante grezzo. Ora che è migliorato, sarà di grande aiuto per il reparto e soprattutto per come Gattuso vede il calcio. Napoli-Atalanta? E’ stata una bellissima partita, con uno straordinario primo tempo degli azzurri. Match con la Juve? Questo Napoli poteva giocarsela e sono sicuro che avremmo assistito ad una gara spettacolo. Spero che venga giocata”.