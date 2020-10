Juve-Napoli, Gattuso svela: “Ci hanno impedito di partire, sono furioso! Vi svelo come è andata”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta. L’allenatore del Napoli si è soffermato anche sulla vicenda Juventus-Napoli: “Sono quello più incazzato di tutti. La Juventus è sicuaremnte la squadra da battere, ma in questo momento è una squadra in evoluzione. Avrei preferito giocarmela. Ci hanno impedito di partire e sono arrabbiato per questo, noi alle 18:55 eravamo sul pullman per partire. Falso che non volevamo giocare. Mal che vada avremmo perso 3-0, ma almeno sul campo. Mi confronto sempre con la società, con De Laurentiis, Giuntoli, Chiavelli ed eravamo rimasti che la partita si sarebbe giocata”.