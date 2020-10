Gattuso entusiasta di Osimhen: “Si è meritato il gol per tutto quello che fa”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta. L’allenatore del Napoli si è soffermato anche su Osimhen ed il nuovo Bakayoko:

“Timo non giocava da 7 mesi. Stiamo adottando un modulo nuovo. Sono contento per Osimhen, a Parma ci ha fatto vincere la partita e ci ha permesso di cambiare modo di tenere il campo. Siamo felici per il suo primo gol, per tutto quello che fa è giusto che la butti dentro. Noi andiamo sempre a coprire il primo palo. Oggi l’abbiamo lasciato libero e ci è andata bene. Nel primo tempo siamo stati molto aggressivi, siamo usciti bene col terzino e raddoppiavamo”.