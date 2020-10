Perin: «Non sono l’untore del calcio italiano, basta con i clichè sui calciatori! Juve-Napoli? Non è colpa del Genoa»

Mattia Perin, portiere del Genoa, il primo positivo al coronavirus del focolaio Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica.

Il portiere rossoblu ha ricostruito la vicenda:

«Era la settimana prima di Napoli-Genoa. Il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. Il mercoledì seguente ci sottoponemmo ai tamponi, come sempre. Il risultato arrivò il giovedì mattina: tutto okay. Ma la sera avevo la febbre».

Perin ci tiene soprattutto a rifiutare le accuse di essere stato l’untore del virus all’interno della Serie A:

«Non sono l’untore del calcio italiano. Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore. Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto del Covid 19. E sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa».

Perin non ci sta neanche con gli stereotipi del calciatore irresponsabile:

«Con i miei compagni se ne parla, nessuno di noi è così esperto da sapere cosa sia meglio, però qualche sacrificio in più credo sia indispensabile. Giocare ogni tre giorni ci ha consumati dentro. Basta con i cliché del calciatore ricco, viziato, privilegiato e menefreghista! Ho letto giudizi molto superficiali».