L’ex ministro Elsa Fornero è intervenuta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato sul caso Juventus-Napoli: “Mi pare ci sia stata una violazione del regolamento da parte del Napoli, però la squadra della mia città, i bianconeri, avrebbero dovuto chiedere di giocare la partita quando sarebbe stato possibile in futuro. Sarebbe stato un bel gesto. Agnelli si è comportato in modo poco elegante, non doveva accettare la vittoria a tavolino, ma la partita avrebbe dovuto giocarsi sul campo”.