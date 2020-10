Atalanta, Romero: «Napoli avversario tosto. Scudetto? No, ma possiamo divertirci»

Cristian Romero, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Juventus, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. El Cuti ha affrontato anche l’argomento della partita di domani, al San Paolo.

Queste le parole di Romero:

Sullo scudetto: “No, non ci pensiamo. Dobbiamo semplicemente giocare partita dopo partita. A iniziare contro il Napoli che è un avversario tosto. Ma se manterremo l’intensità delle prime partite allora potremo divertirci. In Champions? Stesso discorso, e credo che abbiamo tutto per fare bella figura”.