Pistocchi: “Scelta giusta quella del Napoli di non partire per Torino, si potrebbe adottare bolla stile Nba”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La scelta più giusta sarebbe il rinvio di Juve-Napoli. Vista la positività di Ronaldo al Covid-19, la scelta del Napoli di non partire per Torino è stata giusta. Si potrebbe adottare una bolla simile alla Nba per limitare i contatti dei calciatori con i familiari. Napoli-Atalanta? Con Bakayoko e Osimhen gli azzurri hanno acquistato fisicità e peso. Mi piace l’idea di calcio di Gattuso molto offensiva, spero che possa lottare per il vertice”.