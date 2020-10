Marcolin: “Non bisogna aspettare l’Atalanta, rischiano in una zona del campo”

L’ex calciatore Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal e si è soffermato sulla prossima sfida dei partenopei: “Ho visto l’Atalanta sia col Cagliari che con la Lazio, è una squadra che vola e fa cose diverse dagli altri. Giocare contro l’Atalanta vuol dire che devi fare una gara superiore dal punto di vista atletico. Il Napoli è in palla, gioca in casa e quello di sabato è già uno scontro diretto. L’Atalanta nei primi trenta minuti di gioco è micidiale, fa tre goal a chiunque. L’Atalanta, l’anno scorso, in casa ha perso contro le squadre che l’hanno aspettata. Non so se conviene andare a prenderli o aspettarli. Il Napoli giocherà all’attacco, Gattuso ha modificato molto il suo modo di agire e con l’Atalanta bisognerà fare una gara attenta secondo me. Dietro loro rischiano uomo contro uomo, giocano a tre e affronterebbero i tre attaccanti del Napoli. Rischiano, ma lo fanno. Un goal a partita lo prendono, ma per come sono partiti quest’anno non era mai successo che vincessero le prime tre di campionato. Se vincono anche a Napoli si candiderebbero per il titolo e sarebbe paragonabile alla Juventus. Lammers? L’hanno soprannominato il Van Basten della bergamasca, gioca spensierato ed ha un’ottima tecnica pur essendo molto alto. Siamo di fronte ad un grande giocatore. Bakayoko ha un passo diverso da Gomez, ma gli potrebbe mettere la museruola”.