Magistrato Marasca: “Juventus-Napoli? Messaggio bruttissimo per il calcio, la sentenza finirà in favore degli azzurri”

“Teatrino da evitare quanto accaduto a Torino, messaggio bruttissimo per il calcio. Speriamo facciano giocare la partita quando ci sarà anche Ronaldo in campo. Alla fine credo che il tutto finirà in favore del Napoli, anche perchè se non fosse così gli azzurri non accetteranno mai una sconfitta a tavolino e farebbero ricorso”. Queste le parole di Catello Maresca, magistrato e sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.