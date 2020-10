Mirabelli: “Napoli favorita dalla bolla, hanno avuto più tempo per stare insieme”

L’ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla prossima sfida dei partenopei contro l’Atalanta: “Sarà una gara veramente divertente perché si affrontano due grandissime squadre, peccato solo che non ci sarà il pubblico allo stadio. Sono due organici veramente importanti. Il Napoli con un’ossatura ben collaudata negli anni, ha inserito sempre giocatori giusti creando una squadra che può insidiare lo Scudetto. Non è di meno l’Atalanta, che di provinciale ha poco. Ha dimostrato in questi anni di giocare su tutti i campi sempre con la stessa mentalità vincente. L’ha dimostrato anche giocando una grande Champions, è alla pari delle altre per la lotta scudetto”.

La Bolla può essere un vantaggio per il Napoli? – “Gli azzurri hanno avuto la possibilità di stare più tempo insieme e svolgere gli allenamenti con tutti a disposizione, invece l’Atalanta ha il problema dei nazionali che arriveranno all’ultimo momento. I bergamaschi comunque cercano di arrivare alla vittoria col bel gioco, non pensano di gestire la partita, ma continuano a giocare come dal primo minuto. Certamente il Napoli ha avuto la possibilità di provare e riprovare e di stare tutti insieme, poi dopo le nazionali ci sono sempre state delle sorprese, le squadre con meno nazionali sono state favorite”.