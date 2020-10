L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della prossima sfida che attende gli azzurri. Queste le sue parole:

“Per battere l’Atalanta ci vorrà una grande partita. Il risultato finale ci dirà se il Napoli ha le carte in regola per puntare in alto quest’anno. Si parla tanto di modulo ma io credo che la differenza la faccia la mentalità, e il Napoli in questo momento è molto focalizzato”.