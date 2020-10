Rastelli: “Napoli? Grande mercato, vi dico cosa ne penso dei nuovi acquisti”

Il noto allenatore di Serie A, Massimo Rastelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della campagna acquisti della squadra di Gattuso. Queste le sue parole: “Il Napoli è una grandissima squadra. Potrà dire sicuramente la sua in questo campionato che appare, almeno sulla carta, più equilibrato del solito. Se fossi un tifoso partenopeo sarei molto soddisfatto della campagna acquisti degli azzurri. Bakayoko era il profilo giusto a centrocampo e la trattativa è andata immediatamente in porto. Osimhen invece è un grande investimento, ha spaccato la partita col Parma ed ha convinto con il Genoa“.