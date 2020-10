Lippi: “Tra Juve e Napoli non si può creare un precedente, curioso di cosa deciderà la giustizia sportiva”

Il volto noto Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport circa le ultime vicende avvenute in Serie A: “Juventus-Napoli? Sono curioso di come la giustizia sportiva deciderà in merito alla gara tra Juventus e Napoli, non si può creare un precedente”.

Su Mancini – “Il lavoro di Roberto è fantastico, ha cominciato con i giovani. Poi integrato altri e continua a fare un calcio positivo. Ci sono giovani in Italia che vengono fuori, ed è bello vederli. E’ una situazione un po’ capovolta rispetto al solito”.

Sull’Atalanta – “Partecipano tutti al gioco, a volte rischiano qualcosa dietro e questo è il motivo per il quale Gollini nello scorso campionato è stato uno dei migliori portieri”.