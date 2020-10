Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli a TMW Radio. Queste le sue parole:

“Non tutte le big di Serie A sono riuscite a rinforzarsi e a sfoltire la rosa come volevano, ma visti i tempi non era affatto facile. In ogni caso sono stati fatti ottimi acquisti, il colpo del mercato lo ha messo a segno il Napoli con Osimhen“.