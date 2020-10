Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole su Milik:

“Sognava la Juventus ma aveva aperto alla Roma dopo il no dei bianconeri. La Fiorentina aveva offerta 4 milioni più bonus di ingaggio, ma l’attaccante non era convinto della destinazione viola. Sperava in un club come Everton, Psg o Atletico. L’Everton cercava un calciatore veloce di contropiede, Ancelotti l’ha comunicato all’entourage del polacco”.