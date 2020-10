Marolda: “ADL pronto a liberarsi di Milik con qualche contenzioso…”

Il giornalista Francesco Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, soffermandosi sulla campagna acquisti del Napoli: “Caso Milik? Scottante e sconcertante. Ci sono stati ritardi da parte del Napoli nel rinnovo di un contratto che poteva essere fatto in tempi non sospetti. Poi c’è stato l’atteggiamento del giocatore che ha rifiutato tutto e tutti. Mi auguro che abbia già un accordo. A gennaio può andare via con un piccolo indennizzo, altrimenti va via a zero. Non credo che De Laurentiis sia tipo da darsi per vinto, qualche carta da giocarsela contro Milik ce l’ha. Non escluderei un contenzioso per problemi di diritti d’immagine o di ammutinamento. Bakayoko? Può giocare sia a 3 che a 2 a centrocampo. Credo che il Napoli si dividerà tra due moduli e questo mediano è l’elemento capace di passare da uno all’altro. Mi aspetto che venga utilizzato molto presto. Napoli con più centimetri d’altezza? Giocando d’attacco ce n’era bisogno”.