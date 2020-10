Del Genio: “Tante polemiche sul rinvio solo perché c’è la Juve di mezzo, impensabile scendere in campo”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A circa gli ultimi episodi di successi in Serie A, che hanno visto coinvolto la squadra partenopea: “Il Napoli non avrebbe giocato anche contro Crotone, Bologna, ecc in pratica qualsiasi trasferta, ma solo perché era Juve-Napoli ci sono queste polemiche. Ci sono ancora 17 giocatori positivi del Genoa che ha affrontato il Napoli ed era impensabile scendere in campo. Addirittura giornalisti parlano di dove è andato a mangiare Mertens dai social, ma era giovedì e non era ancora scattata la misura. Molti presidenti di alcune società satelliti della Juve poi che devono dire, addirittura Preziosi che è in mezzo a questa situazione. Cogliamo il lato umoristico a questo punto da Preziosi ed Agnelli, gente che ci parla di rispetto delle regole”.