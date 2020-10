Il calciomercato si è concluso, in via straordinaria in seguito all’emergenza Covid-19, lunedì sera. I commenti sono stati molti riguardo le scelte delle varie squadre e proprio a Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha detto la sua: “Amrabat è un giocatore che rimpiango. Bakayoko mi piace, ma se avessi potuto sceglierei avrei preso Veretout o Amrabat”.