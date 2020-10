Bucciantini: “La vicenda tra Napoli e Juventus porta alla luce delle tossine del nostro paese”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa gli episodi che si sono verificati in seguito alla positività di alcuni giocatori azzurri: “Tra poco sapremo come ne uscirà il calcio italiano dopo la vicenda Juventus-Napoli. Temo che la decisione non arrivi presto perché se il calcio fa la spola tra la magistratura ordinaria e quella sportiva allora si farà fatica. Questa vicenda è servita a riscoprire le tossine del nostro paese dividendoci in juventini ed anti-juventini. La Juventus va esclusa dalla vicenda che appartiene a Napoli, Lega Calcio e governo. Il fatto che ci fosse in mezzo la Juventus non ha facilitato il discorso. Mi sarei aspettato una dichiarazione forte del Napoli atta a giustificare il proprio comportamento”.