Pietro Lo Monaco, consigliere della Federcalcio, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e dall’alto del suo ruolo ha parlato della situazione di Juve-Napoli. Queste le sue parole:

“Io sono molto preoccupato. La Lega ha ribadito e confermato il suo protocollo e conferma la validità, salvo decisioni di autorità sanitarie o locali. L’Asl lo è, per cui è tutto legittimo. Il problema è stato non coinvolgere le regioni affinché fosse detto loro di non intervenire, ma nessuno ha fatto nulla. Ora sono due le soluzioni: o ci fermiamo o gestiamo il virus. Nei casi come il Napoli serve il buonsenso: per cui bisogna rispettare il protocollo e sentire il parere delle Regioni, perché è totalmente legittimo che l’Asl impedisca al Napoli di andare a Torino. La Lega resta sulle sue posizioni per non contraddirsi, ma nessun tribunale confermerà il 3-0 a tavolino: è chiaro che si rigiocherà. Dobbiamo sancire la preminenza del protocollo su tutte le possibili altre decisioni”.