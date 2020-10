Il Napoli, su collaborazione e ordine dell’ASL, ha deciso di non partire per Torino, rinunciando a giocare contro la Juventus. Per tutta questa giornata, si è discusso delle varie ipotesi e delle sorti della gara.

A spiegare e motivare la decisione del Napoli di non partire per Torino ci ha pensato il direttore dell’ASL 1 di Napoli, Ciro Verdoliva, che ha parlato anche delle conseguenze di questa decisione. Queste le sue parole:



“La nostra collaborazione con il Napoli è iniziata venerdì, quando abbiamo saputo che Zielinski era positivo. Il giorno dopo l’ASL di Napoli 2 Nord, che ha la competenza del risultato dei tamponi. Noi abbiamo avuto un lungo elenco di positivi d è scattato il protocollo, che prevede l”isolamento di tutti i contatti stretti di Zielinski ed Elmas. Oggi abbiamo riconfermato la nostra decisione di lasciare la squadra in isolamento e nessuno può lasciare la propria casa. Noi non abbiamo impedito al Napoli di andare a Torino: abbiamo soltanto fatto quello che dovevamo fare, bloccare le persone che sono state i contatti con positivi. Ricordo che se un cittadino viola la quarantena, può passare dei problemi penali. L’ASL di Napoli ha deciso di non far partire il Napoli e di lasciare la squadra in quarantena: questo abbiamo consigliato alla squadra partenopea”.