Nelle scorse ore, la Serie A è in subbuglio: il focolaio in casa Genoa ha fatto tremare tutti, a partire dalla Lega di Serie A, e dora si cerca di capire quale possa essere la soluzione per giocare senza mettere a rischio la salute di nessuno.

A parlare delle possibili conseguenze dopo le notizie scioccanti di ieri è il responsabile Medico della Lega di Serie A, Gianni Nanni, che ha commentato le ipotesi di rinvio della giornata. Queste le sue parole a Sky:

“Io non credo che verrà rinviato o sospeso il campionato: è opportuno, ad oggi, rinviare solo Genoa-Torino, a meno che altre squadre, come il Napoli, non siano contagiate. Oggi il Napoli ha fatto i tamponi ai giocatori, ma il protocollo dice che bisogna farli venerdì prima della partita e quelli saranno molto più importanti e ci daranno più certezze: a meno di catastrofi, solo Genoa-Torino dovrebbe essere rinviata”.