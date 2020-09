Diego Maradona Junior ha parlato ai microfoni di radio CRC svelando alcuni movimenti di mercato: “Il Napoli ha mollato la pista Veretout. La Roma non lo cede. Difficoltà per Vecino. Il centrocampista dell’Inter sarà disponibile a metà novembre. E’ una pista che va tenuta in considerazione sino all’ultimo giorno di mercato, anche perché l’Inter non avrà la necessità di rimpiazzare Vecino, ritenuto in esubero dai nerazzurri”.