Flavio Ricciardella, dg del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del focolaio da Coronavirus che ha colpito i rossoblu:

“Calciatori asintomatici, solo alcuni presentano lievi sintomi. È la prima volta che ci troviamo di fronte a dei contaggi, abbiamo applicato tutte le linee guida del protocollo. Sull’aereo per Napoli sono partiti tutti quelli risultati negativi ai tamponi. Domattina faremo altri tamponi, non potremo allenarci in questi giorni e mi auguro che la Lega prenda una decisione coerente nell’interesse di tutti”.