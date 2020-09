Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, svelando anche un retroscena sull’infortunio del fratello Lorenzo:

“Il Benevento e Inzaghi credono in me, sono sempre a disposizione. Dimostrerò a tutti il mio valore, nonostante mi abbiano affiancato un calciatore forte come Iago Falque. Nello spogliatoio si parla napoletano con Improta, Schiattarella e Maggio. Lorenzo? L’ho sentito poco fa, mi ha fatto una battuta: “Tornerò contro di voi”. Mi ha detto di avere un po’ di fastidio, sarà bellissimo giocare contro di lui”.