Andrea Carnevale – ex attaccante del Napoli, con cui ha vinto due scudetti e una Coppa UEFA – ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’attuale osservatore dell’Udinese ha toccato vari temi, tra cui il profilo di Osimhen, nuovo acquisto del Napoli:

“Due anni fai lo seguii vedendolo giocare esterno offensivo con lo Charleroi. Non mi impressionò, ma poi il tecnico capì che lui è solo centravanti e fra Belgio e Francia è cresciuto in maniera esponenziale. Per lui è ideale il 4-2-3-1, dove ha più spazi per muoversi e diventa devastante, sembra Bolt. E con “sottopunta” un fuoriclasse come Mertens ci sarà da divertirsi.

Poi, Carnevale si è soffermato sui margini di crescita di Osimhen:

“Però è vero che per giocare così servirebbe più fisicità in mezzo, mentre il Napoli ha dovuto cedere Allan. Victor è bravo nelle letture e nel colpo di testa, senza presunzione, mi somiglia. Per il resto lo paragono ad Adebayor. Se migliorerà tecnicamente, visto che ha solo 21 anni, diventerà eccellente e farà sognare Napoli”.