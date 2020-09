Martino: “Contro il Genoa ci sarà Osimhen, ma non è da escludere una mossa a sorpresa di Gattuso”

Carmine Martino, giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro il Genoa. Di seguito le sue parole:

“Contro i rossoblu giocherà sicuramente Osimhen, e non è da escludere un possibile inserimento a sorpresa di Petagna. Quando l’anno scorso Maran affrontò il Napoli alla guida del Cagliari cercò di chiudere ogni spazio. La soluzione per gli azzurri potrebbe essere il nigeriano così come i cross dalle fasce”.

Su Lozano “Andrebbe schierato secondo me, può dare tanto a questa squadra e ha bisogno di giocare con continuità”.