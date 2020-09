Badelj si presenta al Genoa: “Col Napoli dobbiamo continuare quanto di buono fatto col Crotone, vi spiego come”

Il nuovo acquisto del Genoa, Milan Badelj, è stato presentato oggi in conferenza stampa ed ha avuto modo anche di parlare del prossimo match proprio tra la squadra ligure e il Napoli. Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere qui, il mister mi ha voluto sin dal primo momento e non vedo l’ora di ripagare la sua fiducia già dal prossimo match. Napoli? Anche loro sono partiti con una vittoria, noi vogliamo continuare quanto di buono fatto con il Crotone. Sappiamo che sono molto forti ma non dobbiamo partire sconfitti. Il segreto per farcela è far capire agli azzurri che noi ci siamo e diremo la nostra, daremo fastidio fino all’ultimo secondo giocato“.