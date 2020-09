Spadafora annuncia: “In arrivo un protocollo per la riapertura degli stadi, ecco quando”

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo la riunione di ieri con il presidente della Conferenza Stato Regioni, Stefano Bonaccini, e con le varie federazioni, ha rilasciato importanti dichiarazioni alla Camera sulla riapertura degli stadi. Queste le sue parole:

“Nell’incontro di ieri abbiamo optato per un protocollo che domani dovrebbe essere approvato domani da tutti i presidenti delle regioni. In ogni caso la riapertura degli stadi avverrà in base all’impatto che avranno le scuole sui contagi. Dobbiamo continuare ad avere quell’attenzione che ci sta consentendo di procedere alle aperture graduali che in altri paesi non sono ancora possibili. Il mio obiettivo e quello del Governo è di riaccogliere i tifosi negli stadi e negli impianti sportivi di ogni disciplina. Dopo essere stato approvato, il protocollo sarà valutato anche dal Comitato tecnico scientifico“.