Alvino: “Il Napoli perderà molti soldi con Milik ma sono fiducioso, vi spiego perchè”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della situazione legata ad Arek Milik. Queste le sue parole: “Il Napoli purtroppo perderà parecchi soldi nella cessione di Milik ma sono sicuro che alla fine prevarrà il buon senso. Il polacco andrebbe a guadagnarci in qualsiasi squadra dovesse decidere di trasferirsi, inoltre precludersi la possibilità di giocare e quindi di mettersi in mostra in vista dell’Europeo sarebbe una mossa tutt’altro che intelligente. La situazione adesso è molto intricata ma sono sicuro che si risolverà. Gli azzurri in questo affare possono perderci i soldi ma non la faccia“.