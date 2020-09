Insigne jr: “Lorenzo è il mio idolo! Speravo in una chance con il Napoli…”

Roberto Insigne, giocatore del Benevento e fratello di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc:

“Il mio obiettivo è dire la mia anche in Serie A e dimostrare che posso fare bene anche nella massima categoria. Lorenzo? E’ il mio idolo. Molti hanno Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo, ma per me è e resterà Lorenzo il top. Mi ha dato dei consigli per l’esordio contro la Sampdoria. Spero che un giorno, insieme, possiamo rappresentare qualcosa di importante per il popolo napoletano, ma oggi sono felice di dare il mio contributo alla salvezza del Benevento. Speravo di avere una chance nel Napoli, ma Sarri non era dello stesso avviso. All’inizio ci rimasi male, ma adesso sono contento di stare a Benevento”.