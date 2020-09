Paratici a Sky: “Rebus Milik-Dzeko? Questa la situazione”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della partita Juventus-Sampdoria, il ds della Juventus Fabio Paratici ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato bianconero riguardanti anche il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oltre a Dzeko ci sono anche altre situazioni in essere, siamo sereni e cerchiamo un attaccante che possa giocare con Dybala e Cristiano Ronaldo. Suarez non rientra nella nostra lista perché i tempi per ottenere la cittadinanza sono eccessivi e non può essere inserito in lista Champions“.