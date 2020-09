Spadafora chiarisce: “La riapertura degli stadi viene decisa a livello regionale. Ecco quando avverrà gradualmente”

In seguito alle dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino sulla riapertura degli stadi, è arrivata la replica del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Queste le sue parole:

“Sono rimasto stupito dalle dichiarazioni di Dal Pino circa la mancanza di dialogo tra il calcio e il Governo. In questi mesi siamo riusciti a terminare lo scorso campionato ed iniziare il nuovo in tempo, e tutte le soluzioni sono state condivise. Nessuno ha ignorato il protocollo sulla riapertura degli stadi, come sostiene la Lega. Inoltre vorrei far notare che nell’audizione di lunedì scorso al Comitato tecnico scientifico si è discusso anche della frequenza dei tamponi, su cui attendiamo una decisione definitiva proprio dal Cts” .

“Poi voglio ricordare anche la decisione sulla possibilità di non osservare il periodo di quarantena per gli atleti stranieri, senza la quale il campionato probabilmente non sarebbe ripartito. Qualche giorno fa il presidente della Figc ha deciso insieme al presidente del Consiglio, a Palazzo Chigi, per la riapertura graduale degli stadi ad ottobre. Poi secondo il DPCM di agosto rinnovato a settembre ci sono dei margini di intervento per i presidenti delle regioni, e alcuni hanno deciso di riaprire nei rispettivi territori”.