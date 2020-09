Sportitalia – Juventus e Milik si confrontano: ora si attende l’ok definitivo dalla Roma

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia circa la situazione di Arek Milik: “Il ds juventino spiegherà, sempre che non l’abbia già fatto al giocatore perché non rientra più nei piani del club per quest’estate e neanche il prossimo a parametro zero. Il giocatore ha due strade: accettare la Roma, un contratto da 5mln a stagione e quindi 25 in 5 anni, soldi netti con bonus minimi, oppure restare fuori e saltare anche gli europei. Il Napoli incasserebbe dalla Roma 26mln di euro più 2 di bonus con pagamento dilazionato”.