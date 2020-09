Le squadre, le società e i tifosi sono impazienti: alla vigilia di un nuovo campionato, un campionato sicuramente atipico, i tifosi vogliono sapere quando sarà possibile far tornare un po’ di pubblico negli stadi, per riprendere la via della normalità.

Anche il san Paolo è pronto ad ospitare i tifosi: lo svela Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, che ha parlato dello stadio, dei lavori in corso e, più in generale, della situazione del Napoli. Queste le parole dell’assessore a Radio Punto Nuovo:

“Il San Paolo è pronto; adesso abbiamo messo a posto anche i dispositivi di sicurezza, per cui siamo pronti a riaccogliere i tifosi. Non so per quale partita il San Paolo tornerà aperto: alcuni mi chiedono se sarà possibile andare a vedere Napoli-Atalanta, ma la risposta non posso darla io. Solo il CTS può indicare una data, ma bisogna attendere cosa accadrà con la riapertura delle scuole. Ad oggi, l’unica cosa certa è l’anormalità del campionato: il Napoli giocherà in condizioni precarie, anche perché la stagione partirà con il mercato ancora aperto. Io credo che il Napoli debba fare ancora qualche acquisto e poi, ad ottobre, definire gli obiettivi per questa stagione”.