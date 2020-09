Victor Osimhen debutterà domenica con la sua squadra in un nuovo campionato: sarà un bel battesimo per l’attaccante nigeriano, che si dovrà confrontare con una squadra ostica come il Parma alla prima partita ufficiale.

Osita Okolo, cognato di Osimhen, ha parlato ai microfoni di radio Marte delle sensazioni ed emozioni che sta vivendo Osimhen, alla vigilia del debutto in campionato:

“Sento Victor spesso e devo dire che si è integrato alla grande. Ha molti amici in squadra ed il rapporto con Gattuso è fantastico. Contro il Pescara non ha segnato, ma ha fatto bene: nonostante il goal mancato, era soddisfatto per la squadra e per la sua prestazione. Per quanto riguarda il Parma, non so se giocherà titolare o no. Di sicuro Victor vuole giocare ed è venuto a Napoli per questo, ma le scelte le fa Gattuso: da quello che so, Gattuso è indeciso sia sul modulo sia sui giocatori da mandare in campo. Però, sono certo di una cosa: Victor vuole che la squadra vinca e farà di tutto per dare il suo contributo“.