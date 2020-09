Pistocchi: “Non prenderei Boga perché c’è già chi occupa il suo posto, vi consiglio un nome”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli circa le voci di mercato in casa Napoli: “Se Milik vuole andar via è giusto che lo lascino partire. Non prenderei Boga perché nel Napoli ci sono già calciatori con le sue caratteristiche, vale a dire Lozano, Insigne ed all’occorrenza Mertens. Se fossi nel Napoli prendere Eriksen perché ti consente di giocare con il 4-2-3-1 ed in caso di emergenza può agire anche da mezzala di centrocampo nel 4-3-3”.