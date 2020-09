La trattativa Milik-roma ha subito una clamorosa accelerata nelle ultime ore e potrebbe chiudersi presto, per il piacere di tutte le componenti chiamate in causa in quest’operazione.

L’attaccante polacco ha anche accettato l’offerta giallorossa e il contratto che gli è stato offerto: a proposito del contratto e dei dettagli di esso, Ciro Venerato, esperto di calciomercato per la Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha commentato questa trattativa con queste parole:

“La Roma ha offerto un contratto di 5 anni a Milik da 4,5 milioni + 500 mila euro di bonus legati al numero di presenze e al numero dei goal. Inoltre, è nell’interesse del giocatore far bene con la maglia della Roma, poiché, in caso di prestazioni positive, avrebbe diritto a dei bonus che alzerebbero la parte fissa dell’ingaggio”.