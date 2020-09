Calaiò: “Mancava Osimhen al Napoli, bisogna solo valutarlo in campionato”

L’ex calciatore del Napoli Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal dove commentava l’attuale situazione in casa Napoli: “Osimhen mi piace perchè in questi ultimi anni è mancato al Napoli un attaccante che dia profondità. E’ uno di movimento, si smarca in maniera giusta. Deve migliorare sulla tecnica e sulle triangolazioni dando la palla agli esterni. Secondo me, in questi primi sprazzi di stagione, sta facendo ottime cose, ma bisogna valutarlo in campionato. Modulo? Non penso che col 4-3-3 giocherebbero sia Mertens che Osimhen. Col 4-2-3-1 c’è più possibilità di vedere Mertens insieme ad Osimhen”.