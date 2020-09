Il Napoli giocherà oggi pomeriggio contro il Pescara in un’amichevole che sarà importante per entrambe le squadre, in vista della preparazione dei rispettivi campionati di Serie A e di Serie B.

A margine di quest’amichevole, Daniele Sebastiani, il presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di Canale 21, partendo da un commento sulla positività del presidente De Laurentiis. Queste le sue parole:

“E’ impossibile, non normale pensare che De Laurentiis sia andato da positivo ad un’ Assemblea di Lega. Bisogna essere cauti nei giudizi: forse ha commesso una leggerezza, ma Aurelio non è un irresponsabile. Mi dispiace non vederlo oggi allo stadio: quando andai a Castel Di Sangro incontrai solo Giuntoli e mi diedi appuntamento con il presidente all’amichevole, ma purtroppo non potremo incontrarci”.

Infine, il numero uno degli abruzzesi ha parlato anche di Tutino:

“Noi eravamo vicini a prendere Tutino ed oggi siamo ancora interessati, ma non lo possiamo prendere. Noi vogliamo prendere calciatori che possono giocare, nel suo ruolo siamo al completo e quindi non lo prenderemo“.